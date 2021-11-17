Челябинск, 17 ноября, 2021, 18:13 — ИА Регнум. В Челябинской области рыбак погиб на озере Акакуль. Об этом сообщает региональная поисково=спасательная служба.

Мвд.рф Полиция

По данным спасателей, 62-летний житель Озёрска выехал на лёд на мотобуксировщике. Сделав контрольный круг возле берега, он направился к середине водоёма и провалился под лёд.

Очевидец пытался его спасти, но не сумел. Из воды выловили уже бездыханное тело. Оно было в 200 метрах от берега.