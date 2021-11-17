Москва, , 18:13 — REGNUM 26 ноября 2021 года по всей стране пройдет необычная просветительская акция — «Всероссийский исторический кроссворд». Тема кроссворда в Год науки и технологий будет посвящена истории средств связи. Московский городской педагогический университет (МГПУ) проведет свою акцию на 330 площадках в 36 регионах, среди которых можно выделить самые активные Красноярский и Ставропольский края, Челябинская и Оренбургская области, Алтай, Татария.

Род револьвера у курьеров ценных грузов; предшественник почтовых марок; виртуальная, но крепкая паутина для связи — два часа наедине с историей помогут вспомнить прошлое, освежить в памяти забытые факты, да и просто хорошо провести время, потому что кроссворд — это не только факты. Участникам исторического кроссворда предложат ответить на вопросы, разгадать ребусы и шарады. Для того чтобы найти ответы, не нужно исторического образования: достаточно знаний школьной программы, азарта, умения мыслить логически и желания отгадывать загадки. Сразиться в исторической битве на эрудицию и смекалку смогут и дети, и взрослые, а инвалидам по зрению, которые также примут участие, помогут волонтеры.

Необычный формат проверки исторических знаний придуман в Московском городском педагогическом университете в 2019 году. Тогда исторический кроссворд прошел на 7 площадках, включая Москву. В акции-2021 уже более 330 площадок — вузы, музеи и библиотеки. Самые активные регионы: Красноярский и Ставропольский края, Челябинская и Оренбургская области, Алтай, Татарстан.

«Нам показалось важным и логичным в Год науки и технологий познакомить знатоков и любителей истории с интересными сюжетами развития всех видов коммуникаций в нашей огромной стране. Нам нравится включать в акцию сюжеты, связанные с историей повседневности, с бытом и ежедневной жизнью людей. Ведь это тоже наша история», — отмечает Татьяна Апостолова, кандидат исторических наук, заместитель директора Центра публичной истории Московского городского педагогического университета.

Каждый зарегистрированный участник получит большую цветную тетрадь с кроссвордом. Продолжительность акции — около двух часов: 45 минут отводится на решение исторических задач, 30 минут на самопроверку, а остальное время на обсуждение ответов.

Познавательный марафон МГПУ проведет при поддержке Государственной публичной исторической библиотеки России. Организаторы уверены: подобные мероприятия важны не только в образовательных целях, но и в популяризации истории, как важной и интересной науки.

Для регистрации histcross.mgpu.ru