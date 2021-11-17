София, 17 ноября, 2021, 18:12 — ИА Регнум. Правительство Болгарии объявило о намерении выделить около 40 миллионов левов ($23 млн) в качестве дополнительной материальной помощи автобусным перевозчикам, осуществляющим рейсы в регионе Балканского полуострова. Об этом 17 ноября сообщила софийская газета «24 часа».

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Согласно официальной информации, накануне Еврокомиссия, являющаяся финансовым регулятором болгарской транспортной системы, одобрила соответствующую расходную статью бюджета Болгарии.

«София сделает все возможное, чтобы автобусные фирмы в нашей стране и за ее пределами продолжали свою работу в штатном режиме», — сказал действующий министр транспорта Болгарии Христо Алексиев.

Как ожидается, в ближайшее время на премиальные средства, помимо представителей болгарских транспортных компаний, смогут рассчитывать перевозчики из Сербии, Черногории и Северной Македонии. Детали нового проекта не разглашаются.

Напомним, ранее Болгарию захлестнула волна протестов водителей городских, региональных и международных автобусных линий. Причиной недовольства представителей указанных структур стали низкие зарплаты, отсутствие социальной помощи и сокращение штата в условиях пандемии COVID-19.