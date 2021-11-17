Москва, , 18:13 — REGNUM В Латвии наблюдается резкий рост стоимости электроэнергии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил житель Латвии на условиях анонимности.

«Стоимость электроэнергии в Латвии выросла на 250% за последние полгода», — сообщил рижанин.

Еще в сентябре пришло письмо от компании, поставляющей электроэнергию, с извещением о необходимости повышения тарифов:

Из извещения о повышении тарифов

«В течение этого года по всей Европе, в нашем регионе и Латвии продолжается стремительный беспрецедентный рост цен на электроэнергию, и в настоящее время эта тенденция сохраняется. Оценивая ситуацию на рынке и принимая во внимание стремительную эскалацию цен на электроэнергию в сентябре, мы видим, что цены на электроэнергию, ранее указанные в условиях договора, уже не актуальны и не соответствуют ситуации, поскольку были значительно ниже цен на тот момент на оптовом рынке электроэнергии. Исторически колебания цен на электроэнергию на бирже наблюдаются в пределах от 0.02 до 0.06 Евро/КВт*ч, а в настоящее время изменения уже достигли Евро/КВт*ч, и это до сих пор невиданная ситуация. Прогноз цен на электроэнергию показывают, что они будут сохраняться на высоком уровне в течение последующих месяцев».