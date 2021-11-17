Варшава, , 18:08 — REGNUM Пограничная стража Польши сообщила об отходе нелегальных мигрантов, разбивших лагерь на белорусском погранпереходе «Брузги». Теперь лагеря нет, его обитатели собрали вещи и скрылись на территории Белоруссии.

Беженцы на белорусско-польской границе Gpk.gov.by

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Согласно сообщению польских пограничников, ещё вчера атаковавшие их нелегалы просто «собрали вещи и ушли», скрывшись из виду, но явно находясь «под надзором белорусских спецслужб». Незаконный лагерь на границе фактически перестал существовать.

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Министерства обороны и внутренних дел Польши также сообщают об уходе обитателей лагеря, разбитого накануне на белорусской стороне границы. Государственные СМИ Белоруссии сообщают о перемещении «беженцев» в оборудованный под их содержание логистический центр неподалёку от погранперехода.

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