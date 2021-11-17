Обнинск, Калужская область, , 18:14 — REGNUM Калужскую область 17 ноября впервые посетили представители Посольства Королевства Нидерланды в РФ — советник Посла по экономике и торговле Нора Дессинг и второй секретарь экономического отдела посольства Жюли Нилен. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Обнинска.

На встрече с представителями Посольства Королевства Нидерланды в РФ в Обнинске Admobninsk.ru

Гости региона познакомились с технопарком «Обнинск». На встрече присутствовали глава администрации города Татьяна Леонова, директор технопарка «Обнинск» Светлана Лукьяненко, генеральный директор Агентства инновационного развития — центра кластерного развития Калужской области Павел Гранков. Представители Посольства Нидерланды в РФ отметили преемственность истории мирного атома в ядерном кластере в развитии города в наши дни в виде непрерывной цепочки ядерного образования от атомных классов до получения высшего образования в ИАТЭ НИЯУ МИФИ и повышения квалификации кадров для атомной промышленности в Технической академии Росатома. Глава администрации Обнинска отметила также важность фармацевтического кластера, исследовательских институтов радиологии и агроэкологии, сельскохозяйственной метеорологии, сосредоточенных в Обнинске. Татьяна Леонова рассказала об уникальной образовательной экосистеме Обнинска, о будущем Инновационном научно-технологическом центре «Парк атомных и медицинских технологий».

Посла и представителей Посольства Королевства Нидерланды пригласили посетить Калужскую область в 2022 году, чтобы ближе познакомиться с Обнинском, его возможностями и более детально обсудить вопросы возможного двустороннего сотрудничества.

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