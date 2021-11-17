Москва, , 17:59 — REGNUM Гражданам, у которых официально подтверждено наличие антител к коронавирусу, могут присвоить QR-код без вакцинации. Об этом 17 ноября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, передает корреспондент ИА REGNUM.

QR-коды Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По словам руководителя надзорного ведомства, соответствующая инициатива на данный момент прорабатывается в правительства России. Однако говорить однозначно о том, будет ли введена эта мера, пока еще нельзя.

«По антителам вопрос значимый. И он обсуждается сегодня на площадке правительства, такая задача есть. Нужно найти самый оптимальный и приемлемый вариант ее решения. Мы будем рады выслушать любые предложения. Мы понимаем, как это можно было бы сделать. Но здесь важно не ошибиться и пока оно не будет поработано со всех сторон оно не будет озвучено», — сказала Попова.

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