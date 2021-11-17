Варшава, , 17:58 — REGNUM Мигранты, несколько суток остававшиеся в непосредственной близости от границы Польши, отошли от заграждений и ушли в неизвестном направлении, сообщает 17 ноября польская пограничная служба на своей странице в Twitter.

Граница Польши и Белоруссии Beentree

«Мы наблюдаем, что иностранцы, разбившие лагерь на белорусской стороне возле пограничного КПП «Брузги» (на польской стороне КПП «Кужницы»), собрали вещи и ушли», — указано в сообщении пограничной службы Польши.

По словам польских пограничников, мигранты «ушли в неизвестное место под наблюдением белорусских спецслужб».

Кроме того, отмечено резкое уменьшение числа людей и на самом пограничном КПП, о чем сообщило МВД Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 ноября на белорусско-польской границе скопились несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, пытавшихся прорваться на территорию стран Евросоюза.

Читайте ранее в этом сюжете: ЕС профинансирует помощь мигрантам на границе Белоруссии