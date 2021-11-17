Луганск, , 17:55 — REGNUM В военнослужащему Народной милиции ЛНР, захваченному в плен украинскими боевиками, применяются «физическое, моральное и медикаментозное воздействие для принуждения его к даче ложных показаний», заявил 17 ноября начальник управления оборонного ведомства республики Ян Лещенко.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По оценке Луганска, обострение на линии разграничения «напрямую связано с приездом нового министра обороны [Украины] Алексея Резникова в зону так называемой ООС, где он анонсировал грядущее кровопролитие и отдал указание на обстрелы населённых пунктов республики 14 и 15 ноября».

Обстрелами украинских боевиков повреждены жилые дома, объекты энерго‑ и газообеспечения, школа. Кроме того, украинские боевики захватили в плен одного военнослужащего ЛНР.

Ян Лещенко «По нашим данным, в настоящий момент в отношении пленного применяется физическое, моральное и медикаментозное воздействие для принуждения его к даче ложных показаний и формирования доказательной базы с целью оправдания преступных действий украинской стороны, грубо нарушившей первый пункт дополнительных мер по контролю за соблюдением режима прекращения огня от 21 июня 2020 года, запрещающий разведывательно-диверсионные действия».

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