Луганск, 17 ноября, 2021, 17:55 — ИА Регнум. В военнослужащему Народной милиции ЛНР, захваченному в плен украинскими боевиками, применяются «физическое, моральное и медикаментозное воздействие для принуждения его к даче ложных показаний», заявил 17 ноября начальник управления оборонного ведомства республики Ян Лещенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

По оценке Луганска, обострение на линии разграничения «напрямую связано с приездом нового министра обороны [Украины] Алексея Резникова в зону так называемой ООС, где он анонсировал грядущее кровопролитие и отдал указание на обстрелы населённых пунктов республики 14 и 15 ноября».

Обстрелами украинских боевиков повреждены жилые дома, объекты энерго‑ и газообеспечения, школа. Кроме того, украинские боевики захватили в плен одного военнослужащего ЛНР.