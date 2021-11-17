Лондон, 17 ноября, 2021, 18:49 — ИА Регнум. Сценарист и актёр сериала «Тед Лассо» Бретт Голдстин рассказал о завершении проекта. Об этом 17 ноября пишет издание «Канобу».

Кадр из сериала «Тед Лассо» Тренеры футбольного клуба «Ричмонд»

По словам артиста, шоу было рассчитано всего на три сезона. «Сейчас мы пишем концовку этой истории. Посмотрим, будем ли мы делать что-то ещё. Честно говоря, я не знаю. Но я знаю, что история, которую мы рассказывали в течение трёх лет, будет завершена», — говорит Голдстин.

ИА REGNUM напоминает, что сериал «Тед Лассо» вышел в 2020 году на платформе Apple TV Plus. В шоу рассказана история Теда Лассо, тренера по американскому футболу, который переезжает в Великобританию, чтобы тренировать команду клуба «Ричмонд» по соккеру.