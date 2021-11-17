Москва, , 17:55 — REGNUM В регионах России показатель повторной заболеваемости COVID-19 составляет в среднем 0,25−0,3%. Об этом 17 ноября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Повторных случаев, если смотреть по регионам России — 0,25−0,3%. С повторными случаями я бы была осторожны», — сказала Попова.

По её словам, при разборе повторного диагноза COVID-19 говорят о том, что в первый раз у человека было иное заболевание. Поэтому повторных случаев COVID-19 в России не больше 1% от переболевших.

«Мы проводили специальное исследование, когда появилась информация о повторных заболеваниях, тогда наши ученые начинали разбираться конкретно, искать, что подтверждало диагноз в первый раз, второй раз и каждый раз оказывалось, что диагностика весны 2020 года, давала результаты, которые не были связаны с COVID-19», — сказала Попова.

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