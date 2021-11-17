Санкт-Петербург, 17 ноября, 2021, 18:07 — ИА Регнум. АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) и ООО «Нева Тревел» заключили договор на пользование шестью скоростными катамаранами на лизинговой основе. Об этой сделке, совершенной в рамках международного форума «Транспорт России» в Москве, сообщает 17 ноября пресс-служба ГТЛК.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажирский катамаран «Грифон» на Неве

Такие катамараны используются для пассажирских перевозок по городским водным путям. Эти транспортные средства адаптированы и для низких петербургских мостов, и для акватории Финского залива.

Помимо сообщения по маршруту Санкт-Петербург — Кронштадт, катамараны могут связать город и с населенными пунктами восточной части Финского залива. Такими, как Стрельна, Петергоф, Ломоносов, Лахта, Горская.

Отметим, что в России ГЛТК занимается развитием лизинга судов с государственным софинансированием с 2018 года. Целью этой программы является замена иностранной техники на новую отечественную, а также развитие отечественного производства судов.