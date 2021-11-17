Ярославль, , 17:53 — REGNUM В Ярославле открывается ещё один мобильный пункт вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает департамент здравоохранения Ярославской области.

Вакцинация в Ярославле Yarregion.ru

Речь идёт о пункте в торговом центре «Альтаир», расположенном в Дзержинском районе. Он функционировал летом, но затем был закрыт из-за низкого потока посетителей.

Пункт будет работать с понедельника по пятницу, с 13 до 18 часов. С собой желающим необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Напомним, сейчас в областном центре сделать прививку без записи можно в девяти местах. К ним относится цирк, торговые центры «Вернисаж», «Чкаловский», «Флагман», «Аура», «РИО» на Тутаевском шоссе, «ЛеруаМерлен» за Волгой и «Яркий».

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области повторно достигнут максимум заражений коронавирусом