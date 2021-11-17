Ломоносов, Санкт-Петербург, 17 ноября, 2021, 17:55 — ИА Регнум. В пригороде Петербурга из-за взрыва газового баллона в жилом доме пострадала женщина, с ожогами лица и рук она была госпитализирована в больницу. Об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

ГУ МЧС по Алтайскому краю Газовый баллон

ЧП произошло в среду, 17 ноября, около 16:00 мск в частном двухэтажном деревянном доме в городе Ломоносов Петродворцового района. После взрыва газового баллона начался пожар на площади 60 кв. метров. Ожоги получила 58-летняя женщина, ей понадобилась медицинская помощь.

«Из дома эвакуировано шесть газовых баллонов. В 17:16 произошла локализация, ликвидация открытого горения», — уточнили в ведомстве.