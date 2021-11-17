Тула, 17 ноября 2021, 17:49 — REGNUM Алгоритмы разрешения актуальных социальных проблем жителей Тульской области обсуждались 17 ноября на заседании регионального штаба Национальной социальной инициативы (НСИ), которое провёл губернатор Алексей Дюмин. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. В рамках реализации НСИ Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с регионами вырабатывает и обобщает лучшие практики для решения проблем граждан.
В Тульской области для реализации Национальной социальной инициативы отобраны четыре жизненные ситуации, три из которых не являются типовыми. Это получение первичной специализированной помощи пациентом с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сопровождение пациентов со злокачественными новообразованиями, помощь многодетным матерям со средним образованием без собственного жилья и работы, а также трудоустройство родителя после выхода из декретного отпуска.
На заседании обсуждались алгоритмы разрешения конкретных жизненных ситуаций в здравоохранении и социальном сопровождении. В частности, АСИ индивидуально сопровождало проект «Мой семейный центр», который, как пояснил глава региона, должен объединить все семейные сервисы в регионе и реально помогать людям.
По словам зампредседателя правительства региона Ольги Гремяковой, благодаря технологиям АСИ руководителям проектов удалось наиболее эффективно подойти к их разработке и решению поставленных задач.
Алексей Дюмин подчеркнул, что дорожные карты отвечают актуальным запросам жителей, и призвал руководителей проектов не останавливаться на достигнутом.