Тула, , 17:49 — REGNUM Алгоритмы разрешения актуальных социальных проблем жителей Тульской области обсуждались 17 ноября на заседании регионального штаба Национальной социальной инициативы (НСИ), которое провёл губернатор Алексей Дюмин. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. В рамках реализации НСИ Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с регионами вырабатывает и обобщает лучшие практики для решения проблем граждан.

На заседании регионального штаба Национальной социальной инициативы (НСИ) Управление пресс-службы правительства Тульской области

В Тульской области для реализации Национальной социальной инициативы отобраны четыре жизненные ситуации, три из которых не являются типовыми. Это получение первичной специализированной помощи пациентом с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сопровождение пациентов со злокачественными новообразованиями, помощь многодетным матерям со средним образованием без собственного жилья и работы, а также трудоустройство родителя после выхода из декретного отпуска.

«Забота о пожилых людях, детях-сиротах, молодых мамах, малоимущих и многодетных семьях — приоритеты социальной политики государства, обозначенные президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Тульская область вместе с Агентством стратегических инициатив активно участвует в этой работе», — сказал Алексей Дюмин.

На заседании обсуждались алгоритмы разрешения конкретных жизненных ситуаций в здравоохранении и социальном сопровождении. В частности, АСИ индивидуально сопровождало проект «Мой семейный центр», который, как пояснил глава региона, должен объединить все семейные сервисы в регионе и реально помогать людям.

По словам зампредседателя правительства региона Ольги Гремяковой, благодаря технологиям АСИ руководителям проектов удалось наиболее эффективно подойти к их разработке и решению поставленных задач.

Алексей Дюмин подчеркнул, что дорожные карты отвечают актуальным запросам жителей, и призвал руководителей проектов не останавливаться на достигнутом.

«Наша задача — создать удобные и полезные сервисы для жителей региона и расширить их перечень. И ваши проекты отвечают ей. Они продуманы, взвешены и отвечают тем задачам, которые стоят перед регионом», — отметил Алексей Дюмин.

«Это показывает серьезный подход к решению наиболее актуальных социальных проблем жителей Тульской области. Отмечу высокий уровень региональной команды, которая участвовала в образовательном модуле «Архипелаг 2121» в Великом Новгороде и разработала качественные, продуманные дорожные карты по жизненным ситуациям. Мы уверены, что и в дальнейшем в рамках внедрения НСИ наше сотрудничество с Тульской областью будет так же активно и плодотворно», — прокомментировала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.