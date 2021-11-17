Тула, 17 ноября, 2021, 17:49 — ИА Регнум. Алгоритмы разрешения актуальных социальных проблем жителей Тульской области обсуждались 17 ноября на заседании регионального штаба Национальной социальной инициативы (НСИ), которое провёл губернатор Алексей Дюмин. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. В рамках реализации НСИ Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с регионами вырабатывает и обобщает лучшие практики для решения проблем граждан.

Управление пресс-службы правительства Тульской области На заседании регионального штаба Национальной социальной инициативы (НСИ)

В Тульской области для реализации Национальной социальной инициативы отобраны четыре жизненные ситуации, три из которых не являются типовыми. Это получение первичной специализированной помощи пациентом с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сопровождение пациентов со злокачественными новообразованиями, помощь многодетным матерям со средним образованием без собственного жилья и работы, а также трудоустройство родителя после выхода из декретного отпуска.

«Забота о пожилых людях, детях-сиротах, молодых мамах, малоимущих и многодетных семьях — приоритеты социальной политики государства, обозначенные президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Тульская область вместе с Агентством стратегических инициатив активно участвует в этой работе», — сказал Алексей Дюмин.

На заседании обсуждались алгоритмы разрешения конкретных жизненных ситуаций в здравоохранении и социальном сопровождении. В частности, АСИ индивидуально сопровождало проект «Мой семейный центр», который, как пояснил глава региона, должен объединить все семейные сервисы в регионе и реально помогать людям.

По словам зампредседателя правительства региона Ольги Гремяковой, благодаря технологиям АСИ руководителям проектов удалось наиболее эффективно подойти к их разработке и решению поставленных задач.

Алексей Дюмин подчеркнул, что дорожные карты отвечают актуальным запросам жителей, и призвал руководителей проектов не останавливаться на достигнутом.

«Наша задача — создать удобные и полезные сервисы для жителей региона и расширить их перечень. И ваши проекты отвечают ей. Они продуманы, взвешены и отвечают тем задачам, которые стоят перед регионом», — отметил Алексей Дюмин.

«Это показывает серьезный подход к решению наиболее актуальных социальных проблем жителей Тульской области. Отмечу высокий уровень региональной команды, которая участвовала в образовательном модуле «Архипелаг 2121» в Великом Новгороде и разработала качественные, продуманные дорожные карты по жизненным ситуациям. Мы уверены, что и в дальнейшем в рамках внедрения НСИ наше сотрудничество с Тульской областью будет так же активно и плодотворно», — прокомментировала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.