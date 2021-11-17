Дюмин: «Наша задача – создать удобные и полезные сервисы для жителей»
Тула, 17 ноября, 2021, 17:49 — ИА Регнум. Алгоритмы разрешения актуальных социальных проблем жителей Тульской области обсуждались 17 ноября на заседании регионального штаба Национальной социальной инициативы (НСИ), которое провёл губернатор Алексей Дюмин. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области. В рамках реализации НСИ Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с регионами вырабатывает и обобщает лучшие практики для решения проблем граждан.
В Тульской области для реализации Национальной социальной инициативы отобраны четыре жизненные ситуации, три из которых не являются типовыми. Это получение первичной специализированной помощи пациентом с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сопровождение пациентов со злокачественными новообразованиями, помощь многодетным матерям со средним образованием без собственного жилья и работы, а также трудоустройство родителя после выхода из декретного отпуска.
На заседании обсуждались алгоритмы разрешения конкретных жизненных ситуаций в здравоохранении и социальном сопровождении. В частности, АСИ индивидуально сопровождало проект «Мой семейный центр», который, как пояснил глава региона, должен объединить все семейные сервисы в регионе и реально помогать людям.
По словам зампредседателя правительства региона Ольги Гремяковой, благодаря технологиям АСИ руководителям проектов удалось наиболее эффективно подойти к их разработке и решению поставленных задач.
Алексей Дюмин подчеркнул, что дорожные карты отвечают актуальным запросам жителей, и призвал руководителей проектов не останавливаться на достигнутом.