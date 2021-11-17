Химки, Московская область, 17 ноября, 2021, 17:49 — ИА Регнум. 54-летний украинский специалист Роман Пилипчук в ближайшее время будет представлен в качестве нового главного тренера «Химок». Об этом 17 ноября сообщило издание «Чемпионат». Ранее в России Пилипчук тренировал «Спартак-2» и «Олимп-Долгопрудный».

ФК «Химки»

15 ноября бывший тренер «Химок» Игорь Черевченко был отправлен в отставку. Как сообщает пресс-служба клуба, «Химки» досрочно расторгли контракт с российским специалистом.

После четырнадцати сыгранных матчей «Химки», набрав лишь двенадцать очков, идут предпоследней пятнадцатой позиции в турнирной таблице Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.