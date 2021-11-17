Саранск, 17 ноября, 2021, 17:49 — ИА Регнум. Конкурс на пост главы Саранска признан несостоявшимся. Об этом сообщает пресс-служба администрации города по итогам 4-й сессии городского совета депутатов.

Adm-saransk.ru Саранск

Уточняется, что голосование не проводилось, поскольку на конкурс было представлено менее двух кандидатов, зарегистрированных конкурсной комиссией.

Планируется, что новый конкурс будет назначен на следующей сессии горсовета.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий глава Саранска Петр Тултаев, который возглавлял администрацию Саранска с 2012 года, досрочно сложил полномочия 24 сентября в связи с избранием депутатом Государственного собрания Мордовии. В дальнейшем он стал сенатором. В Совете Федерации Тултаев представляет законодательный орган власти республики.

В настоящее время исполняющим обязанности мэра является уроженец Татарии Илья Соколов, который ранее работал в органах государственной власти Дагестана, с января 2021 года стал советником главы Мордовии, а в августе был назначен первым замглавы Саранска — директором департамента городского хозяйства.

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