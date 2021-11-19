Наталья Стрельцова, 19 ноября 2021, 01:42 — REGNUM Метрогородок — молодой район относительно близлежащих, которые возникли из сел Богородское, Черкизово, Гольяново, Калошино, Абрамцевл, Черницыно. Район начал застраиваться в начале XIX века. Первые дома были деревянные каркасные барачного типа. Во времена начала строительства метрополитена для нужд «Метростроя» появилась автобаза возле окружной железной дороги со стороны Метрогородка. Здесь же возводилось жилье для строителей метро.
Крупнейший по площади район Метрогородок расположен в Восточном административном округе города Москвы. Большую часть территории, 80% занимает национальный парк «Лосиный Остров». Всего площадь района составляет 2757 гектаров, а население на 1 января 20 201 году составляло 38 872 человека.
На территории района нет станции метро. Ближайшая станция метро «Бульвар Рокоссовского» расположена в Богородском районе. Добраться до района можно также по МЦД до станций «Бульвар Рокоссовского» и «Белокаменная», а далее уже на трамвае или автобусе через мост. Трамвайные пути пронизывают район и делят его на две части.
Узкий мостик, построенный в 1908 году, через окружную дорогу и одноколейная дорога с трамвайчиком позволяли людям добираться до Лосиного острова, чтобы погулять и сходить пособирать грибы и ягоды. После введения в эксплуатацию первых станций метрополитена, в 40-х годах встал вопрос о хорошей дороге и трамвайно-автомобином путепроводе. В это же время руками пленных немцев вместо бараков были построены двух — трех-этажные дома с высокими потолками и большими окнами, с водопроводом и канализацией. Квартиры в них получали работники Метростроя и автобазы.
Завод железобетонных изделий переезжает в район в начале 50-х. Он производит продукцию доя строительства метро, дорог, путепроводов, мостов. Сам завод ЖБИ основан в 1932 году и до сих пор функционирует.
Метрогородок застраивается пятиэтажными домами с покатыми крышами и высокими потолками на четной стороне Открытого шоссе. В начале 60-х начинается строительство хрущевок и немного позже блочных девятиэтажек на нечетной стороне Открытого шоссе. В 70-десятые появляются новые жилые кварталы. Трамвайный круг переносят к опушке леса.
В непосредственной близости жилой застройки района Метрогородок находиться ТЭЦ-23, первый блок которой введен в эксплуатацию 17 декабря 1966 года. В связи с бурным жилищным строительством и высокими темпами промышленного роста Москвы станцию расширяли, чтобы получать дополнительную выработку электричества и тепла. Сейчас она является одной из крупнейших электростанций Мосэнерго с установленной электрической мощностью 1420 МВт, а установленная тепловая мощность 4530 Гкал/ч. В основном теплоэлектроцентраль работает на газе и обеспечивает электрической и тепловой энергией Восточный, частично Северо-Восточный и Центральный административные округа столицы с населением более 2 млн человек. Для снижения шума от градирен и автотрансформаторов на ТЭЦ-23 смонтированы специальные шумозащитные экраны.
В Метрогородке находятся Черкизовский завод и Микояновский мясокомбинат, лесное хозяйство, плодоовощная база Куйбышевская и ряд промышленных предприятий.
Сегодняшний Метрогородок мало похож на район прошлых лет, но строительство продолжается. На территории промзоны активно ведется строительство многоэтажных человейников. Большая часть района включена в программу сноса домов. Сколько этажей появится вместо пятиэтажной застройки… В районе также строятся новые дороги, мосты и меняются транспортные маршруты. Рассматривается проект нового маршрута трамвая от Метрогородка. Новая линия соединит четыре района: Метрогородок, Гольяново, Северное Измайлово и Измайлово.