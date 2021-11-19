Наталья Стрельцова, 19 ноября 2021, 01:42 — REGNUM Метрогородок — молодой район относительно близлежащих, которые возникли из сел Богородское, Черкизово, Гольяново, Калошино, Абрамцевл, Черницыно. Район начал застраиваться в начале XIX века. Первые дома были деревянные каркасные барачного типа. Во времена начала строительства метрополитена для нужд «Метростроя» появилась автобаза возле окружной железной дороги со стороны Метрогородка. Здесь же возводилось жилье для строителей метро.

Лось
Лось
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
МЦД «Бульвар Рокоссовского»
МЦД «Бульвар Рокоссовского»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
МЦД «Бульвар Рокоссовского»
МЦД «Белокаменная»
МЦД «Бульвар Рокоссовского»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
МЦД «Белокаменная»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Крупнейший по площади район Метрогородок расположен в Восточном административном округе города Москвы. Большую часть территории, 80% занимает национальный парк «Лосиный Остров». Всего площадь района составляет 2757 гектаров, а население на 1 января 20 201 году составляло 38 872 человека.

Метро «Бульвар Рокоссовского» находится в Богородском районе
Метро «Бульвар Рокоссовского» находится в Богородском районе
Метро «Бульвар Рокоссовского» находится в Богородском районе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Метро «Бульвар Рокоссовского» находится в Богородском районе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Окружная дорога расположена на границе Богородского района и Метрогородка
Окружная дорога расположена на границе Богородского района и Метрогородка
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Лось
Лось
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Лосиный остров
Лосиный остров
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На территории района нет станции метро. Ближайшая станция метро «Бульвар Рокоссовского» расположена в Богородском районе. Добраться до района можно также по МЦД до станций «Бульвар Рокоссовского» и «Белокаменная», а далее уже на трамвае или автобусе через мост. Трамвайные пути пронизывают район и делят его на две части.

Трамвай на мосту
Трамвай на мосту
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Трамвайные пути проходят посередине жилого района Метрогородок
Трамвайные пути проходят посередине жилого района Метрогородок
Трамвайные пути проходят посередине жилого района Метрогородок
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Трамвайные пути проходят посередине жилого района Метрогородок
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Последний из оставшихся домов 40-х годов
Пятиэтажные дома напротив ТЭЦ-23
Последний из оставшихся домов 40-х годов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Пятиэтажные дома напротив ТЭЦ-23
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Узкий мостик, построенный в 1908 году, через окружную дорогу и одноколейная дорога с трамвайчиком позволяли людям добираться до Лосиного острова, чтобы погулять и сходить пособирать грибы и ягоды. После введения в эксплуатацию первых станций метрополитена, в 40-х годах встал вопрос о хорошей дороге и трамвайно-автомобином путепроводе. В это же время руками пленных немцев вместо бараков были построены двух — трех-этажные дома с высокими потолками и большими окнами, с водопроводом и канализацией. Квартиры в них получали работники Метростроя и автобазы.

Пятиэтажные дома напротив ТЭЦ-23
Пятиэтажные дома напротив ТЭЦ-23
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Пятиэтажные дома напротив ТЭЦ-23
Пятиэтажные дома напротив ТЭЦ-23
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Около ТЭЦ-23
Около ТЭЦ-23
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Завод железобетонных изделий переезжает в район в начале 50-х. Он производит продукцию доя строительства метро, дорог, путепроводов, мостов. Сам завод ЖБИ основан в 1932 году и до сих пор функционирует.

Жилой квартал
Жилой квартал
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Лосиный остров
Лосиный остров
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Трамвайные пути
Трамвайные пути
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Метрогородок застраивается пятиэтажными домами с покатыми крышами и высокими потолками на четной стороне Открытого шоссе. В начале 60-х начинается строительство хрущевок и немного позже блочных девятиэтажек на нечетной стороне Открытого шоссе. В 70-десятые появляются новые жилые кварталы. Трамвайный круг переносят к опушке леса.

Трубы ТЭЦ-23
Трубы ТЭЦ-23
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Парк около ТЭЦ-23
Парк около ТЭЦ-23
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Парк около ТЭЦ-23
Парк около ТЭЦ-23
Парк около ТЭЦ-23
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Парк около ТЭЦ-23
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Девятиэтажный дом напротив ТЭЦ-23
Девятиэтажный дом напротив ТЭЦ-23
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В непосредственной близости жилой застройки района Метрогородок находиться ТЭЦ-23, первый блок которой введен в эксплуатацию 17 декабря 1966 года. В связи с бурным жилищным строительством и высокими темпами промышленного роста Москвы станцию расширяли, чтобы получать дополнительную выработку электричества и тепла. Сейчас она является одной из крупнейших электростанций Мосэнерго с установленной электрической мощностью 1420 МВт, а установленная тепловая мощность 4530 Гкал/ч. В основном теплоэлектроцентраль работает на газе и обеспечивает электрической и тепловой энергией Восточный, частично Северо-Восточный и Центральный административные округа столицы с населением более 2 млн человек. Для снижения шума от градирен и автотрансформаторов на ТЭЦ-23 смонтированы специальные шумозащитные экраны.

Трубы ТЭЦ-23
Трубы ТЭЦ-23
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Район Метрогородок
Жилая застройка возле ТЭЦ-23
Район Метрогородок
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Жилая застройка возле ТЭЦ-23
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Плодоовощная база
Плодоовощная база
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Промзона
Промзона
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В Метрогородке находятся Черкизовский завод и Микояновский мясокомбинат, лесное хозяйство, плодоовощная база Куйбышевская и ряд промышленных предприятий.

Новые дома
Новые дома
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Новые дома на месте промышленной зоны
Новые дома на месте промышленной зоны
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Новые дома на месте промышленной зоны
Новые дома на месте промышленной зоны
Новые дома на месте промышленной зоны
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Новые дома на месте промышленной зоны
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Новые дома на месте промышленной зоны
Новые дома на месте промышленной зоны
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сегодняшний Метрогородок мало похож на район прошлых лет, но строительство продолжается. На территории промзоны активно ведется строительство многоэтажных человейников. Большая часть района включена в программу сноса домов. Сколько этажей появится вместо пятиэтажной застройки… В районе также строятся новые дороги, мосты и меняются транспортные маршруты. Рассматривается проект нового маршрута трамвая от Метрогородка. Новая линия соединит четыре района: Метрогородок, Гольяново, Северное Измайлово и Измайлово.

Новые дома на месте промышленной зоны
Новые дома на месте промышленной зоны
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Новые дома на месте промышленной зоны
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Новое строительство
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Новое строительство
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Человейники около Окружной дороги
Человейники около Окружной дороги
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Район Метрогородок
Район Метрогородок
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM