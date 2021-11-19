19 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

Наталья Стрельцова, , 01:42 — REGNUM Метрогородок — молодой район относительно близлежащих, которые возникли из сел Богородское, Черкизово, Гольяново, Калошино, Абрамцевл, Черницыно. Район начал застраиваться в начале XIX века. Первые дома были деревянные каркасные барачного типа. Во времена начала строительства метрополитена для нужд «Метростроя» появилась автобаза возле окружной железной дороги со стороны Метрогородка. Здесь же возводилось жилье для строителей метро.

Лось Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

МЦД «Бульвар Рокоссовского» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

МЦД «Бульвар Рокоссовского» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM МЦД «Белокаменная» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Крупнейший по площади район Метрогородок расположен в Восточном административном округе города Москвы. Большую часть территории, 80% занимает национальный парк «Лосиный Остров». Всего площадь района составляет 2757 гектаров, а население на 1 января 20 201 году составляло 38 872 человека.

Метро «Бульвар Рокоссовского» находится в Богородском районе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Метро «Бульвар Рокоссовского» находится в Богородском районе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Окружная дорога расположена на границе Богородского района и Метрогородка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Лось Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Лосиный остров Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На территории района нет станции метро. Ближайшая станция метро «Бульвар Рокоссовского» расположена в Богородском районе. Добраться до района можно также по МЦД до станций «Бульвар Рокоссовского» и «Белокаменная», а далее уже на трамвае или автобусе через мост. Трамвайные пути пронизывают район и делят его на две части.

Трамвай на мосту Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Трамвайные пути проходят посередине жилого района Метрогородок Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Трамвайные пути проходят посередине жилого района Метрогородок Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Последний из оставшихся домов 40-х годов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Пятиэтажные дома напротив ТЭЦ-23 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Узкий мостик, построенный в 1908 году, через окружную дорогу и одноколейная дорога с трамвайчиком позволяли людям добираться до Лосиного острова, чтобы погулять и сходить пособирать грибы и ягоды. После введения в эксплуатацию первых станций метрополитена, в 40-х годах встал вопрос о хорошей дороге и трамвайно-автомобином путепроводе. В это же время руками пленных немцев вместо бараков были построены двух — трех-этажные дома с высокими потолками и большими окнами, с водопроводом и канализацией. Квартиры в них получали работники Метростроя и автобазы.

Пятиэтажные дома напротив ТЭЦ-23 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Пятиэтажные дома напротив ТЭЦ-23 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Около ТЭЦ-23 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Завод железобетонных изделий переезжает в район в начале 50-х. Он производит продукцию доя строительства метро, дорог, путепроводов, мостов. Сам завод ЖБИ основан в 1932 году и до сих пор функционирует.

Жилой квартал Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Лосиный остров Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Трамвайные пути Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Метрогородок застраивается пятиэтажными домами с покатыми крышами и высокими потолками на четной стороне Открытого шоссе. В начале 60-х начинается строительство хрущевок и немного позже блочных девятиэтажек на нечетной стороне Открытого шоссе. В 70-десятые появляются новые жилые кварталы. Трамвайный круг переносят к опушке леса.

Трубы ТЭЦ-23 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Парк около ТЭЦ-23 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Парк около ТЭЦ-23 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Парк около ТЭЦ-23 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Девятиэтажный дом напротив ТЭЦ-23 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В непосредственной близости жилой застройки района Метрогородок находиться ТЭЦ-23, первый блок которой введен в эксплуатацию 17 декабря 1966 года. В связи с бурным жилищным строительством и высокими темпами промышленного роста Москвы станцию расширяли, чтобы получать дополнительную выработку электричества и тепла. Сейчас она является одной из крупнейших электростанций Мосэнерго с установленной электрической мощностью 1420 МВт, а установленная тепловая мощность 4530 Гкал/ч. В основном теплоэлектроцентраль работает на газе и обеспечивает электрической и тепловой энергией Восточный, частично Северо-Восточный и Центральный административные округа столицы с населением более 2 млн человек. Для снижения шума от градирен и автотрансформаторов на ТЭЦ-23 смонтированы специальные шумозащитные экраны.

Трубы ТЭЦ-23 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Район Метрогородок Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Жилая застройка возле ТЭЦ-23 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Плодоовощная база Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Промзона Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В Метрогородке находятся Черкизовский завод и Микояновский мясокомбинат, лесное хозяйство, плодоовощная база Куйбышевская и ряд промышленных предприятий.

Новые дома Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Новые дома на месте промышленной зоны Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Новые дома на месте промышленной зоны Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Новые дома на месте промышленной зоны Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Новые дома на месте промышленной зоны Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сегодняшний Метрогородок мало похож на район прошлых лет, но строительство продолжается. На территории промзоны активно ведется строительство многоэтажных человейников. Большая часть района включена в программу сноса домов. Сколько этажей появится вместо пятиэтажной застройки… В районе также строятся новые дороги, мосты и меняются транспортные маршруты. Рассматривается проект нового маршрута трамвая от Метрогородка. Новая линия соединит четыре района: Метрогородок, Гольяново, Северное Измайлово и Измайлово.

Новые дома на месте промышленной зоны Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Человейники около Окружной дороги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM