Лаишевский район, Татарстан, 17 ноября, 2021, 17:52 — ИА Регнум. В Татарии оштрафованы нетерпеливые рыбаки, которые начали сезон лова на тонком льду. Первый рейд по выявлению граждан, вышедших на лёд толщиной менее семи сантиметров провели 17 ноября инспекторы Лаишевского участка, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Андрей Алексеев Знак запрета — тонкий лёд

При виде патруля группа рыбаков в составе около 20 человек бросилась наутек. Нерасторопным нарушителям пришлось подписать протокол со штрафом от 1,5 до 2 тыс. рублей, так как толщина льда на месте их рыбалки не превышала 5 см.

По информации синоптиков, температура воздуха в Татарии днем в среду 17 ноября составляла около 0 градусов. В ночь на 18 ноября подморозит до —5 градусов, днем ожидается не выше —1.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года в Татарии первыми за выход на неокрепший лед были оштрафованы 16 рыбаков.

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