Ханты-Мансийск, , 17:42 — REGNUM Югра обеспечивает 5 — 7% от общего объёма добычи нефти в мире, поэтому большое внимание уделяется так называемым «зелёным» технологиям. Об этом сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова на ежегодной пресс-конференции.

Нефтяные качалки

«По оценкам всемирного банка, Югра — лидер России по темпам роста эффективного использования нефтяного газа. Рационально используется свыше 95%. Мы рассматриваем нефть и газ как источник и возможность модернизации экономики», — отметила Наталья Комарова.

Глава Югры отметила, что осваивая новые месторождения, недропользователи в ХМАО сразу создают установки по переработке попутного нефтяного газа. На малых удаленных месторождениях для обеспечения собственных нужд ведётся строительство газотурбинных электростанций, использующих в качестве сырья попутный нефтяной газ. В округе работает 100 таких электростанций, которые вырабатывают больше 14 млрд кВт·ч электроэнергии в год.