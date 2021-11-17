Вашингтон, , 18:48 — REGNUM Американский актёр Крис Эванс вложил деньги в компанию Jinx, производящую полезный корм для собак. Об этом 17 ноября пишет издание «Канобу».

Крис Эванс Gage Skidmore

Как отмечает издание, вместе с Эвансом в компанию инвестировали актёр Тревор Ной и футболист Оделл Бекхэм. Таким образом руководство Jinx получило сумму в размере $28 млн для своего проекта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крис Эванс озвучит Базза Лайтера в предстоящем мультфильме от студии Pixar. Премьера анимационной ленты состоится в июне 2022 года.

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