Манчестер, Великобритания, , 17:40 — REGNUM 36-летний форвард сборной Португалии Криштиану Роналду 17 ноября в своем Instagram-аккаунте сообщил, что возвращается в расположение «Манчестер Юнайтед» после матчей национальной команды.

Кристиано Роналду Ludovic Péron

14 ноября сборной Португалии в матче заключительного восьмого тура группы A отборочного турнира к ЧМ-2022 потерпела поражение от сборной Сербии со счетом 1:2. По итогам отбора подопечные Фернанду Сантуша заняли второе место и сыграют в стыковых матчах за выход на мундиаль.

В текущем сезоне Криштиану Роналду принял участие в двенадцати матчах в составе «манкунианцев», в которых отметился девятью забитыми мячами и одной результативной передачей.