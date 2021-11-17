Москва, 17 ноября, 2021, 17:52 — ИА Регнум. Азербайджан удерживает захваченные стратегически важные высоты и, по сути, контролирует часть территории Армении. Об этом ИА REGNUM сообщил военный корреспондент ИА «ANNA News», публицист Андрей Камыжикин.

Łukasz Bujonek Вид на Горис

«До прекращения огня военнослужащим ВС Азербайджана удалось закрепиться на нескольких стратегически важных высотах», — сообщил военкор.

«С этих позиций они могут вести наблюдение за трассой М-2, которая соединяет Ереван с Горисом, а дальше ведет в Арцах и южную часть Армении», — сообщил журналист.

«Так же с этих высот при необходимости азербайджанцы вполне могут корректировать работу своей артиллерии, находящейся на территории Нагорного Карабаха в районе Кашатага», — пояснил Какмыжкин.

«Ситуация в регионе сложилась крайне шаткая, продолжаем наблюдать за развитием событий», — констатировал журналист.