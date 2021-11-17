Турин, Италия, , 17:36 — REGNUM 17 ноября журналист и инсайдер Николо Скира в своем Twitter-аккаунте сообщил, что руководство туринского «Ювентуса» согласовало с 21-летним таранным форвардом сборной Сербии Душаном Влаховичем предварительный пятилетний контракт с зарплатой в 6 миллионов евро за сезон.

Логотип Ювентуса

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщал, что «Фиорентина» готова отпустить Душана Влаховича за 70−80 миллионов евро. При этом портал transfermarkt оценивает нападающего в 50 миллионов евро.

Душан Влахович выступает за «Фиорентину» с 1 июля 2018 года после ухода из сербского «Партизана» за 1,95 миллионов евро. Текущее соглашение Влаховича с командой из Флоренции рассчитано до конца июня 2023 года.

В текущем сезоне Влахович принял участие в тринадцати матчах за «фиалок», в которых отметился десятью забитыми мячами и одной результативной передачей.