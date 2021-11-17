Петрозаводск, 17 ноября 2021, 17:39 — REGNUM Республика Карелия находится на девятом месте в рейтинге регионов по вакцинации лиц старше 60 лет, по данным Минздрава России. Об этом 17 ноября сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

Вакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса
Кб8.рф

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По его словам, пожилые люди — группа, наиболее активно прививающаяся против коронавируса. На сегодняшний день в Карелии привито более 82 тысяч граждан в возрасте 60 лет и старше.

«Всего же в Карелии первым компонентом привиты 246 447 человек (50,9% от общего числа взрослого населения), полностью привиты — 224 946 (46,4% от общего числа взрослых). Это 25 место в общем рейтинге российских регионов», — добавил он.

Вакцины в пунктах вакцинации достаточно. На днях в регион поступила очередная партия «ЭпивакКороны» из 5490 доз.

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