Ярославль, 17 ноября, 2021, 17:36 — ИА Регнум. В октябре 2021 года смертность в Ярославской области превысила рождаемость в 3,1 раза. Об этом со ссылкой на данные ЗАГС региона сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кладбище в Ярославле

За этот период в области родился 851 ребёнок и умерло 2672 человека. В сентябре ситуация была лучше — смертность превышала рождаемость в 2,5 раза.

Всего заянварь-октябрь в Ярославском регионе зафиксировали 20 157 смертей и 8562 рождений. Смертность превысила рождаемость в 2,4 раза. В Костромской области число умерших превышает количество родившихся в три раза на протяжении двух последних месяцев.