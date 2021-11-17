Москва, , 17:49 — REGNUM Азербайджан и Армения подсчитывают потери, но цифры могут быть неточными, т.к. ещё не всех погибших удалось забрать с поля боя. Об этом ИА REGNUM сообщил военный корреспондент ИА «ANNA News», публицист Андрей Камыжикин.

Ильхам Алиев с азербайджанскими военными Иван Шилов © ИА REGNUM

«Армянские официальные источники заявляют, что в результате вчерашней агрессии погиб один военнослужащий Армении, 24 числятся пропавшими без вести и еще 13 попало в плен к азербайджанцам», — сообщил военкор.

«Азербайджанская сторона утверждает, что с их стороны погибло семь и ранено десять военнослужащих», — отметил Камыжикин.

Андрей Камыжикин «Цифры из официальных источников можно считать предварительными, так как по имеющейся у меня информации на данный момент не все тела погибших удалось забрать с поля боя. Не исключается так же, что число раненых может быть больше, чем указывают стороны в официальных сводках».

«Минобороны Армении считает, что противник потерял до 70 убитыми и ранеными, а также четыре БТР, одну бронемашину Sandcat, пять автомобилей (Камаз, Урал, УАЗ). Минобороны Азербайджана сообщает об уничтожении одного противотанкового комплекса и одного миномета вооруженных сил Армении», — сообщил Камыжикин.