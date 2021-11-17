Ярославль, , 17:32 — REGNUM В Ярославле подвели итоги общественных обсуждений проекта благоустройства особо охраняемой природной территории «Павловский парк». Итоговый протокол опубликовала администрация Дзержинского района.

Павловская роща Yarnews.net

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что результаты обсуждений могли аннулировать. Такие сомнения высказывал член оргкомитета слушаний, общественник Михаил Рахимов.

Сейчас результаты были опубликованы. Согласно им в комиссию предоставили 307 опросных листов, 4 признаны недействительными.

Средний балл проекта оценён в 4,7 при максимальных 5. Работы по проекту запланированы в 2022 году.

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