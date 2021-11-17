Ярославль, 17 ноября, 2021, 17:32 — ИА Регнум. В Ярославле подвели итоги общественных обсуждений проекта благоустройства особо охраняемой природной территории «Павловский парк». Итоговый протокол опубликовала администрация Дзержинского района.

Yarnews.net Павловская роща

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что результаты обсуждений могли аннулировать. Такие сомнения высказывал член оргкомитета слушаний, общественник Михаил Рахимов.

Сейчас результаты были опубликованы. Согласно им в комиссию предоставили 307 опросных листов, 4 признаны недействительными.

Средний балл проекта оценён в 4,7 при максимальных 5. Работы по проекту запланированы в 2022 году.