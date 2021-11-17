Тихорецк, Краснодарский край, , 17:30 — REGNUM В Краснодарском крае школьника выгнали из школьного автобуса из-за того, что у него не было маски. В министерстве образования региона обещали разобраться в ситуации, сообщили в региональном оперативном штабе 17 ноября.

Маски ИА REGNUM

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Инцидент произошёл 15 ноября в станице Алексеевской Тихорецкого района — шестиклассника, который случайно забыл маску дома, не впустил в автобус сопровождавший детей учитель, объяснив, что иначе водителю грозит штраф. Что интересно, в сторону школы мальчик доехал на автобусе без проблем, а вопросы к отсутствию маски возникли почему-то уже на обратном пути. В итоге ребенку пришлось идти пешком домой около восьми километров.

«Подобные ситуации недопустимы, наша задача — обеспечить безопасность пребывания детей в образовательной организации и на пути следования к школе. Призываю педагогов более внимательно относиться к детям, а не ставить под угрозу их жизнь и здоровье из-за отсутствия маски», — прокомментировал ситуацию первый заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергей Пронько.

Чиновник обратил внимание, что в транспорте должен быть необходимый запас масок — все школы ими обеспечены.

Муниципальному управлению образования поручено провести служебную проверку в связи с ЧП.