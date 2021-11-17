Калуга, , 18:07 — REGNUM Постановлением правительства Калужской области установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории региона на 2022 год. Об этом 16 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Капитальный ремонт Дарья Антонова © ИА REGNUM

Для многоквартирных домов, не оборудованных лифтовым оборудованием, он составит 9,1 рубля на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения, в месяц. Для многоквартирных домов, оборудованных лифтовым оборудованием, — 10,38 рубля на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения, в месяц.

В настоящее время жители Калужской области ежемесячно платят взносы на капитальный ремонт 7,91 и 9,03 рубля с квадратного метра соответственно. Таким образом, для жителей области с 2022 года капитальный ремонт подорожает на 15%.

Читайте ранее в этом сюжете: Калужская программа капремонта домов нуждается в финансовом допобеспечении