Буэнос-Айрес, 17 ноября, 2021, 17:27 — ИА Регнум. 17 ноября игроки сборной Аргентины перед началом матч отборочного турнира к чемпионату мира 2022 со сборной Бразилии выразили на баннере слова поддержи 33-летнему форварду «Барселоны» Серхио Агуэро, который может завершить карьеру футболиста из-за проблем с сердцем. Агуэро был заменен в первом тайме матча 12-го тура испанской Примеры 2021/22 с «Алавесом» (1:1) из-за тахикардии.

Кирилл Венедиктов Серхио Агуэро

После перехода в «Барселону» Серхио Агуэро вышел на поле лишь пять раз из-за травмы голени, полученной летом. На счету аргентинского нападающего один забитый мяч в ворота мадридского «Реала».

Агуэро перешел в «Барселону» 1 июля 2021 года из «Манчестер Сити» на правах свободного агента. Текущее соглашение нападающего с «сине-гранатовыми» рассчитано до середины 2023 года.