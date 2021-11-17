Москва, , 17:59 — REGNUM После вооруженных столкновений на границе между Арменией и Азербайджаном во вторник, 16 ноября, обе стороны конфликта договорились прекратить огонь. Об этом ИА REGNUM сообщил военный корреспондент ИА «ANNA News», публицист Андрей Камыжикин.

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«Соглашение достигнуто при посредничестве России, подчеркнули оборонном ведомстве Еревана», — сообщил журналист.

«По имеющейся информации, на территории Армении стороны остановились на позициях, которые они занимали на момент перемирия», — отметил Камыжикин.

«То есть вооруженные силы Азербайджана продолжают оставаться на тех постах, которые им удалось захватить в результате вчерашнего боя. Подчеркну, что эти позиции находятся на территории Армении», — констатировал военкор.

Текущее расположение позиций сторон конфликта Изображение предоставлено Андреем Камыжикиным

Напомним, что 16 ноября секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян обратился к России с просьбой оказать военную помощь в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.