Ханты-Мансийск, , 17:24 — REGNUM В Югре уволен директор муниципального учреждения Сургутского района по причине предъявления при трудоустройстве подложного диплома о высшем образовании. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Диплом о высшем образовании Mil.ru

По факту прокуратура района направила материалы проверки в в органы внутренних дел для решения вопроса об уголовном преследовании по ч.3 статьи 327 УК РФ («Использование заведомо подложного документа»).

После представления прокурора главе района, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, директор МУП уволен. Как ранее сообщало РЕ, в 2019 году были уволены руководители двух муниципальных предприятий в Пыть-Яхе (ХМАО) за поддельные дипломы — директор МАУ «Горнолыжная база «Северное сияние» и заместитель директора по развитию производства МУП «Управление городского хозяйства Пыть-Яха».

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