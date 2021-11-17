Ханты-Мансийск, 17 ноября, 2021, 17:24 — ИА Регнум. В Югре уволен директор муниципального учреждения Сургутского района по причине предъявления при трудоустройстве подложного диплома о высшем образовании. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Mil.ru Диплом о высшем образовании

По факту прокуратура района направила материалы проверки в в органы внутренних дел для решения вопроса об уголовном преследовании по ч.3 статьи 327 УК РФ («Использование заведомо подложного документа»).

После представления прокурора главе района, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, директор МУП уволен. Как ранее сообщало РЕ, в 2019 году были уволены руководители двух муниципальных предприятий в Пыть-Яхе (ХМАО) за поддельные дипломы — директор МАУ «Горнолыжная база «Северное сияние» и заместитель директора по развитию производства МУП «Управление городского хозяйства Пыть-Яха».