Нижний Новгород, , 17:22 — REGNUM В Нижегородской области 35% жителей получили вакцину от гриппа. Это более миллиона человек. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону 17 ноября.

Грипп Allergiyainfo.ru

По данным ведомства, в период с 8 по 14 ноября «отмечалось снижение заболеваемости вирусными инфекциями. В сравнении с предыдущей неделей оно составило 4%».

»Кроме вакцинации, в регионе принимаются и другие методы, препятствующие распространению болезни. Например, приостановлена или переведена на дистанционный формат учеба и воспитательный процесс в ряде регионов. По состоянию на 17 ноября такая мера действует в отношение 3,4% образовательных учреждений региона», — сообщили в Роспотребнадзоре.

ИА REGNUM напоминает, что в Нижегородской области по состоянию на 17 ноября выявили 778 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 204 617 случаев.