Мадрид, , 17:20 — REGNUM 17 ноября испанская радиостанция Cope сообщила, что 32-летний фланговый нападающий мадридского «Реала» и сборной Уэльса по футболу пропустит 2−3 недели из-за повреждения, полученного 13 ноября в матче 9-го тура отборочного турнира к чемпионату мира 2022 со сборной Белоруссии (5:1). В футболиста диагностирована травма икроножной мышцы.

Эшли Уильямс и Гарет Бейл (сс) Jon Candy

В текущем сезоне Гарет Бейл из-за травы подколенного сухожилия, полученного в сентябре, принял участие лишь в трех матчах за мадридскую команду во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом в ворота «Леванте».

Гарет Бейл перешел в «Реал» 1 сентября 2013 года из лондонского «Тоттенхэма» за 101 миллион евро. На данный момент трансферная стоимость валлийского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 10 миллионов евро. Соглашение Бейла со «сливочными» рассчитано до 30 июня 2022 года.