Минск, 17 ноября, 2021, 17:21 — ИА Регнум. Поставки электроэнергии на Украину из Белоруссии с 18 ноября прекращаются, сообщили 17 ноября в пресс-службе белорусского минэнерго.

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Уточняется, что решение принято «в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений».

Напомним, Минск возобновил коммерческие поставки электроэнергии на Украине 6 ноября. Ведомство поясняло, что поставки будут идти весь месяц — в соответствии с подписанным контрактом.