Санкт-Петербург, , 17:27 — REGNUM Пассажиропоток в метро Петербурга в 2021 году оказался на 21% меньше, чем этот же показатель в доковидный период. Об этом сообщил начальник ГУП «Петербургский метрополитен» Евгений Козин 17 ноября, выступая международном форуме «Транспорт России».

8 Метро Дарья Драй © ИА REGNUM

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Объем перевозок в петербургском метро медленно восстанавливается на фоне коронавирусной инфекции. Отношение пассажиропотока разных лет к статистике 2019 года показывает, что прирост за текущий год составляет 15%, поскольку за 2020 год объем сократился на 36%, а в этом — на 21% к уровню доковидного 2019 года

Главной причиной снижения пассажиропотока в метро в первую очередь являются ограничительные меры, вводимые в Санкт-Петербурге. Данные за локдаун с 30 октября по 7 ноября 2021 года свидетельствуют о снижении потока пассажиров в два раза.

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