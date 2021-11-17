Усть-Луга, Ленинградская область, , 17:14 — REGNUM В Усть-Луге Кингисеппского района Ленинградской области началась заливка фундамента будущего комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ). Об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе областной администрации.

Строительство КПЭГ в Усть-Луге Lenobl.ru

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на ПМЭФ-2021 было подписано соглашение о строительстве газохимического комплекса в составе КПЭГ. Он является интегрированным проектом по переработке этансодержащего газа, добываемого на месторождениях ПАО «Газпром», состоящего из газоперерабатывающего завода, газохимического комплекса и объектов транспортной инфраструктуры в районе поселка Усть-Луга и одноименного морского порта.

Техническая готовность первой очереди предприятия — конец 2023 года, планируется создание более пяти тысяч рабочих мест непосредственно на производстве.

«Строители залили первый бетон в основание Комплекса по переработке этансодержащего газа, который объединит мощности по переработке и сжижению газа, а также технологически связанное с ними газохимическое предприятие», — рассказали в пресс-службе.

Почти 400 куб. м высокопрочного бетона залито в фундамент стотонного компрессора — одной из наиболее технологически сложных частей установки по производству полиэтилена. Также фундаментные работы начались на этиленовой установке, где бетон заливается в основание первой из 14 печей пиролиза. Всего до конца текущего года планируется уложить еще около 7,5 тыс. куб. м. бетонной смеси.

Фундамент Комплекса возводится на забивных сваях — железобетонных столбах длиной 12 м. Он рассчитан на долгосрочную эксплуатацию крупногабаритного оборудования в условиях статических, динамических, ветровых, снеговых и других нагрузок.

«В настоящее время на строительстве Комплекса занято более двух тысяч специалистов и свыше тысячи единиц техники. Для организации работ на объект уже доставлено более 3 млн тонн различных грузов, включая бетон, металлоконструкции и сваи. В основном это материалы местного производства», — отметили в пресс-службе.

КПЭГ в Усть-Луге станет первым в России комплексом с полным циклом глубокой переработки углеводородов. Проект реализуют АО «РусГазДобыча» и ПАО «Газпром» при поддержке госкорпорации «ВЭБ.РФ».

Читайте ранее в этом сюжете: Два инвестора вложат около 2 трлн рублей в ОЭЗ «Усть-Луга» в Ленобласти