Афины , , 17:11 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Греции Милтиадис Варвициотис в преддверии своего визита в Москву 29−30 ноября и визита премьер-министра Кирьякоса Мицотакиса в Россию 8 декабря встретился с послом России в Греции Андреем Масловым. Об этом сообщает AMNA 17 ноября.

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На встрече также присутствовал заместитель министра иностранных дел, отвечающий за экономическую дипломатию и открытость, Костас Фрагоянис.

Повестка дня была посвящена визиту Варвициотиса в Москву, где он будет сопредседателем 13-го Совместного Греко-российского межведомственного совета и встретится с заместителем министра иностранных дел России Александром Грушко, а также подготовке к визиту Мицотакиса в Россию.

На встрече были подтверждены исторические связи между Грецией и Россией, а также воля обеих сторон к дальнейшему сотрудничеству в ряде секторов, таких как инвестиции, энергетика, транспорт, туризм и трансрегиональное сотрудничество.