Москва, 17 ноября 2021, 17:11 — REGNUM Переговоры об обстановке в Ливане состоятся в Москве в третьей декаде ноября, сообщила 17 ноября журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Отметив, что 20 ноября в Москву с рабочим визитом приедет ливанский министр иностранных дел Абдалла Бу Хабиб, который будет находиться в России четыре дня, Захарова уточнила следующее:
Российский дипломат отметила, что, кроме темы двусторонних отношений, главы МИД обсудят «развитие обстановки в Ливане». Москва, как отмечается, поддерживает усилия недавно сформированного правительства республики во главе с премьер-министром Наджибом Микати.
Читайте ранее в этом сюжете: В Ливане два человека погибли при взрыве в лагере беженцев