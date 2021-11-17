Москва, 17 ноября, 2021, 17:11 — ИА Регнум. Переговоры об обстановке в Ливане состоятся в Москве в третьей декаде ноября, сообщила 17 ноября журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ливан

Отметив, что 20 ноября в Москву с рабочим визитом приедет ливанский министр иностранных дел Абдалла Бу Хабиб, который будет находиться в России четыре дня, Захарова уточнила следующее:

«22 ноября (в этот день в Ливане отмечается национальный праздник — день независимости) переговоры с ним проведёт министр иностранных дел России Сергей Лавров».

Российский дипломат отметила, что, кроме темы двусторонних отношений, главы МИД обсудят «развитие обстановки в Ливане». Москва, как отмечается, поддерживает усилия недавно сформированного правительства республики во главе с премьер-министром Наджибом Микати.