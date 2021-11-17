Белгород, 17 ноября, 2021, 17:19 — ИА Регнум. Один миллиард рублей будет заложен в региональном бюджете на ремонт общежитий в Белгородской области. В 2022 году отремонтируют 24 здания, сообщил 17 ноября губернатор Вячеслав Гладков.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Обшарпанный дом

По словам главы региона, во всех муниципалитетах проведён мониторинг технического состояния общежитий. В статус многоквартирных домов переведено 230 зданий, из них 58 нуждаются в реконструкции.

«24 из них обновим уже в следующем году. Для этого в областном бюджете закладываем 1 млрд рублей на проведение ремонта кровли, утепление фасадов, а также оборудование инженерных коммуникаций и мест общего пользования. Мы начинаем с тех общежитий, которые имеют большую значимость для людей и находятся в самом плачевном состоянии. Объектов не так много», — написал губернатор на своей странице в социальной сети.

Работы на первых объектах должны завершить до 1 ноября 2022 года.