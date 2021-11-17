Афины , , 17:07 — REGNUM В послании, посвященном годовщине студенческого восстания в Афинском политехническом институте в 1973 году, представитель правительства Греции Янис Эконому в среду призвал греков «отбросить прошлые разногласия, шоры и раздоры, оставить позади ложные дилеммы, чтобы все греки вместе и объединившись превратили историческую память в творческое настоящее».

Янис Эконому (сс)Mariagiannakopoulou1994

С помощью организованного и систематического плана, с правдой и инвестициями в реальные отношения доверия, сегодня люди строят ту Грецию, которую они хотят, и которую заслуживают будущие поколения.

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Эконому сказал, что Греция в течение последних 48 лет отдает дань уважения борьбе студентов за демократию, ежедневно прилагая постоянные усилия для настоящей демократии — «в стране, которая восстановила свой престиж и международное сияние, с нашим национальным суверенитетом, не подлежащим обсуждению, с [прочно стоящим] на ногах обществом, несмотря на сложные и взаимосвязанные кризисы».

Пресс-секретарь добавил, что сегодняшняя годовщина — день чести и памяти тех, кто боролся за коллективные и национальные блага демократии, прав человека, свободы выражения мнений, образования и освобождения.