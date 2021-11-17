Ярославль, 17 ноября 2021, 17:06 — REGNUM Депутат муниципалитета Ярославля Евгения Овод написала обращение к прокурору Ярославской области с просьбой провести проверку по ситуации с задержкой зарплаты сотрудникам АО «Яргорэлектротранс». Об этом депутат рассказала корреспонденту ИА REGNUM.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что АО «Яргорэлектротранс» задерживает заработную плату слесарям, электрикам и сотрудникам вспомогательных служб. Зарплата должна была прийти ещё 11 ноября. Как указывает депутат, деньги не были перечислены до сих пор.
Кроме того, депутат указала, что водителям и кондукторам зарплата выплачивается исправно. А остальные работники получают выплаты небольшими подразделениями по мере получения выручки.
В мэрии Ярославля вопрос корреспондента ИА REGNUM по этой ситуации оставили без ответа. Напомним, ранее с жалобами к прокурору обратились частные перевозчики. Они сообщили, что мэрия не выполняет своих обязательств по субсидированию работы городского транспорта.
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