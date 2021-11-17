Москва, , 17:05 — REGNUM В РФ наблюдается рост занятости местной рабочей силы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября заявила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Так она прокомментировала данные агентства «Блумберг», согласно которым на росте экономики РФ плохо сказывается недостаток иностранных рабочих рук.

Трудовые мигранты Константин Ерёмин © ИА Красная Весна

«Сейчас статистика отмечает снижение уровня безработицы, и это отчасти из-за роста занятости местной рабочей силы, — сказала экономист. — Конечно, совсем обойтись без иностранной рабочей силы не получится, справиться с дефицитом за счет внутренних источников нереально. У нас просто физически нет такой численности квалифицированных рабочих кадров. А для восстановления и развития экономики необходимы и высококвалифицированная рабочая сила, и низкоквалифицированная. Поэтому очень насущной проблемой является продуманная политика на рынке труда».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Иванова-Швец рассказала, как разные отрасли российской экономики реагируют на дефицит трудовых мигрантов.

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