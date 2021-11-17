Москва, 17 ноября, 2021, 17:05 — ИА Регнум. В РФ наблюдается рост занятости местной рабочей силы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 ноября заявила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Так она прокомментировала данные агентства «Блумберг», согласно которым на росте экономики РФ плохо сказывается недостаток иностранных рабочих рук.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Трудовые мигранты

«Сейчас статистика отмечает снижение уровня безработицы, и это отчасти из-за роста занятости местной рабочей силы, — сказала экономист. — Конечно, совсем обойтись без иностранной рабочей силы не получится, справиться с дефицитом за счет внутренних источников нереально. У нас просто физически нет такой численности квалифицированных рабочих кадров. А для восстановления и развития экономики необходимы и высококвалифицированная рабочая сила, и низкоквалифицированная. Поэтому очень насущной проблемой является продуманная политика на рынке труда».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Иванова-Швец рассказала, как разные отрасли российской экономики реагируют на дефицит трудовых мигрантов.